Исследователи из США разрабатывают уникальный гель, способный защитить от ВИЧ, заменить виагру и не допустить нежеланной беременности.

Необычный гель «3 в 1», который абсолютно безопасен для человека, был получен путем смешивания друг с другом нескольких веществ. Речь идет о нитроглицерине, противовирусном лекарстве тенофовире, противозачаточном средстве госсиполе и карбомере акриловой кислоты. В настоящее время препарат проходит тесты.

Согласно словам ученых, образец полученного вещества, который содержал в себе 10 микрограммов госсипола на 1 миллилитр, смог нейтрализовать до 100 процентов сперматозоидов свиней всего за полминуты.