В городе Сланцы, что в Ленобласти, 2-летняя девочка погибла из-за упавшего на нее телевизора. Правоохранительные органы по факту происшествия открыли уголовное дело по статье “Смерть по неосторожности”, в настоящий момент расследование обстоятельств гибели ребенка продолжается.

Девочку успели доставить в медицинское учреждение, где ей был поставлен диагноз – черепно-мозговая травма, сильные ушибы живота и грудной клетки и внутрибрюшное кровотечение. Но ничем помочь врачи уже не смогли – ребенок скончался в реанимационном отделении спустя несколько минут.

Родители девочки – молодая пара (20 и 21 год). Они состоят на учете в правоохранительных органах. В семье растет еще одна дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев. Ни один из родителей не работает.