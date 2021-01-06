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В городе Сланцы, что в Ленобласти, 2-летняя девочка погибла из-за упавшего на нее телевизора. Правоохранительные органы по факту происшествия открыли уголовное дело по статье “Смерть по неосторожности”, в настоящий момент расследование обстоятельств гибели ребенка продолжается.

Девочку успели доставить в медицинское учреждение, где ей был поставлен диагноз – черепно-мозговая травма, сильные ушибы живота и грудной клетки и внутрибрюшное кровотечение. Но ничем помочь врачи уже не смогли – ребенок скончался в реанимационном отделении спустя несколько минут.

Родители девочки – молодая пара (20 и 21 год). Они состоят на учете в правоохранительных органах. В семье растет еще одна дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев. Ни один из родителей не работает.

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