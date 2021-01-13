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Иногда лопата может служить весьма эффективным оружием для вылова щук. Это подтверждает видео, которое появилось в сообществе «Рыбацкий причал» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах записи хорошо видно, как рыбаки извлекают щук из проруби с помощью обычной лопаты. Некоторые пользователи предположили, что такой метод лова применяется в Астраханской области. Щуки, извлекаемые с применением несколько необычного орудия лова, просто не в состоянии выбраться самостоятельно из-за снизившегося в результате заморозков уровня воды.

Другие знатоки рыбалки согласны, что щуке некуда деваться и из-за морозов она может погибнуть. Но они сомневаются по поводу места событий. Так, один из пользователей рассказывает, что в Астрахани щуки очень быстро гибнут без кислорода. А вот в более холодных северных регионах страны такой способ лова вполне применим.

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