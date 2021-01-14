Представители сообщества независимых дизайнеров пофантазировали на тему, каким был бы внедорожник КАМАЗ, если бы российская компания решила выпустить именно такой тип автомобилей. Результат получился весьма впечатляющим.

Чтобы воплотить свои фантазии, дизайнеры объединили кузов старенького внедорожника Monteverdi Safari с «мордой» от грузового автомобиля КАМАЗ.

Стоит отметить, что российский автопроизводитель в 2006 году разрабатывал внедорожник «КАМАЗ Бархан», который базировался на шасси военного «Мустанг» 43501. Однако дальше экспериментального образца дело так и не зашло, из-за чего реализацию идеи пришлось оставить в прошлом.

Независимые дизайнеры часто выкладывают в сеть свои фантазии по поводу того, как мог бы выглядеть тот или иной автомобиль. Так, пользователь Сети Андрей Давыдов ранее продемонстрировал свой взгляд на знаменитый УАЗ «буханку», адаптированный под современные требования.