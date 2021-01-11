Днем 12 января в Санкт-Петербурге ожидается слабая метель и гололедица на дорогах, сообщают синоптики. Они также прогнозируют облачную погоду на целый день с периодическими осадками в виде снега.

Юго-восточный ветер будет дуть ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, а днем время от времени может усиливаться до 13 м/с.

Температура воздуха в ночь на вторник опустится ниже нуля до 11-13 градусов. Днем стоит ожидать не более минус 7-9 градусов. В западной части Ленинградской области может ударить мороз до -24.

Региональное управление МЧС обращается с просьбой к водителям проявлять крайнюю осторожность на дорогах города и области. Пресс-служба ведомства напоминает, что на скользкой дороге нежелательно резко тормозить, а также набирать слишком высокую скорость – все это чревато попаданием в ДТП.