Под Севастополем археологи обнаружили целую коллекцию надгробий скифов, выполненных из камня. Представители Института археологии РАН рассказали, что около шестидесяти стел ученые нашли в некрополе Киль-Дере 1.

Они также сообщили, что судя по находкам, именно этот некрополь использовался для захоронения знати скифской цивилизации.

Возглавляющий раскопки Олег Шаров рассказал, что Киль-Дере 1, который был обнаружен в 2018 году, сильно пострадал от так называемых «черных копателей». По его словам, они использовали для поиска ценность современные георадары, специальную землеройную технику и скорее всего вывезли много важных для науки находок и драгоценностей из золота Но даже после них ученым удается найти интересные вещи.

Шаров также заметил, что в акрополе было 232 могилы, однако после черных копателей целыми остались только четырнадцать.