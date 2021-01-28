читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Севастополем археологи обнаружили целую коллекцию надгробий скифов, выполненных из камня. Представители Института археологии РАН рассказали, что около шестидесяти стел ученые нашли в некрополе Киль-Дере 1.

Они также сообщили, что судя по находкам, именно этот некрополь использовался для захоронения знати скифской цивилизации.

Возглавляющий раскопки Олег Шаров рассказал, что Киль-Дере 1, который был обнаружен в 2018 году, сильно пострадал от так называемых «черных копателей». По его словам, они использовали для поиска ценность современные георадары, специальную землеройную технику и скорее всего вывезли много важных для науки находок и драгоценностей из золота Но даже после них ученым удается найти интересные вещи.

Шаров также заметил, что в акрополе было 232 могилы, однако после черных копателей целыми остались только четырнадцать.

Вам может понравиться

На Аляске нашли форт тлинкитов, который не получалось обнаружить около 100 лет

Современные радары большой мощности и технология сканирования позволила ученым найти форт, построенный…

Севастопольские ученые обнаружили руины древнеримского порта в Сирии

Севастопольские археологи смогли найти в акватории Тартуса, расположенного в Сирии, руины древнего…

Ученые установили, как выглядели детеныши тиранозавра и вычислили их размеры

Рост детенышей тиранозавров достигал 91 сантиметра, сообщили ученые Эдинбургского университета. Такой результат…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до 10 °C |