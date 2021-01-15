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14 января стартовал первый этап вакцинации российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. До конца месяца всем военнослужащим будет введен первый компонент препарата «Спутник V», а до 21 февраля – второй, сообщил подполковник медслужбы Олег Багаев.

Известно, что еще в среду в Карабах было доставлено 2000 доз вакцины. По словам врача российского медпункта Алексея Кручинина, препарат приходит в замороженном виде в специально предназначенных термоконтейнерах. После этого он размораживается и вводится миротворцам.

Каждый боец перед вакцинацией проходит обследование, что позволяет убедиться в отсутствии противопоказаний к препарату «Спутник V». Потом миротворцев регистрируют и заводят сертификаты на каждого военнослужащего, в которых указываются даты первой и второй прививок. В течение 30 минут после инъекции бойцы остаются под наблюдением врача, который убеждается в отсутствии аллергической реакции.

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