Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На юго-западе столицы неподалеку от станции метро «Братиславская» уроженец Грузии размахивал во все стороны ножом и угрожал проходящим мимо москвичам, сообщают представители пресс-службы Росгвардии.

Об опасном для окружающих мужчине росгвардейцам рассказал водитель снегоуборочной машины. Он отметил, что дебошир пытался броситься с ножом и на него. Сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал и предприняли необходимые меры для задержания гражданина.

Мужчина проигнорировал требование бросить нож. Напротив, он оказал отчаянное сопротивление правоохранителем и даже предпринял попытку нанести удар одному из них. Однако она оказалась неудачной – у хулигана отобрали холодное оружие, а самого его передали полиции, которая выяснит все обстоятельства инцидента.

Вам может понравиться

Минобороны Китая заявляет о “неизбежной войне” в случае объявления независимости Тайваня

Тайвань – это неотъемлемая территория Китая, поэтому в случае объявления его независимости…

Познер не ждет улучшения отношений между Россией и США

Новый президент Америки Джо Байден считает Россию ключевым своим противником, поэтому не…

Sina: На новый российский самолет установят противоспутниковые ракеты

Новый российский самолет МиГ-41 создается для поражения целей не только на земле,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – переменная облачность, до -12 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 8 °C |