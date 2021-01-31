На юго-западе столицы неподалеку от станции метро «Братиславская» уроженец Грузии размахивал во все стороны ножом и угрожал проходящим мимо москвичам, сообщают представители пресс-службы Росгвардии.

Об опасном для окружающих мужчине росгвардейцам рассказал водитель снегоуборочной машины. Он отметил, что дебошир пытался броситься с ножом и на него. Сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал и предприняли необходимые меры для задержания гражданина.

Мужчина проигнорировал требование бросить нож. Напротив, он оказал отчаянное сопротивление правоохранителем и даже предпринял попытку нанести удар одному из них. Однако она оказалась неудачной – у хулигана отобрали холодное оружие, а самого его передали полиции, которая выяснит все обстоятельства инцидента.