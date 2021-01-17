В транспортном департаменте Москвы сообщили, что в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Отмечается, что данный инцидент произошел сегодня, 17 января, в утренние часы. Первая информация о происшествии поступила примерно в 10 часов. Друг в друга на большой скорости врезались две машины. Правоохранители перекрыли два ряда. Сейчас движение открыто только по левой стороне дороги.

В издании ТАСС позднее уточнили, что дорожная авария случилась в пятистах метрах от въезда в тоннель. Согласно имеющимся сведениям, два человека получили травмы. Пока неизвестно, были ли они доставлены в медучреждение. На месте происшествия работают полицейские.