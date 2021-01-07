За минувшие сутки региональный оперштаб Мордовии зафиксировал 86 новых случаев заболевания Covid-19. Лидерство в республике удерживает Саранск, где заболело сразу 50 человек. В Лямбирском и Рузаевском районах выявлено только по 7 инфицированных.

Оперштаб также приводит статистику по возрасту людей, которые заразились за последние 24 часа. Среди них – 44 пациента старше 60 лет. Младше 30 лет – семь жителей Мордовии, причем самым младшим является новорожденный малыш.

В настоящее время в медицинских учреждениях региона находится 1966 пациентов. Амбулаторно лечатся 2018 граждан с легкой и бессимптомной формами коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе заразилось коронавирусом 14011 граждан. Количество смертей увеличилось за минувшие сутки на одну 54-летнюю женщину и достигло 98. Выздоровел за период пандемии 1601 житель Мордовии.