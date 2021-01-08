На территории Азербайджана появится сразу три новых авиабазы, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на азербайджанские СМИ. Известно, что эти базы будут располагаться в городах Габала, Лянкяран и Гянджа.

Такая активность Анкары должна, по мнению издания Haqqin.az, обеспокоить Россию. Ведь Турция таким образом расширяет свое военное присутствие в непосредственной близости от ее границ. Предполагается, что на трех новых базах будут располагаться как боевые самолеты, так и беспилотные аппараты турецких ВВС.

Ранее также сообщалось о том, что Анкара планирует в Нагорном Карабахе открыть два аэропорта, на которых также появятся истребители и беспилотники. Военные аналитики считают, что ситуация в регионе становится угрожающей для Армении, так как ранее Эрдоган весьма неуважительно высказывался в ее адрес.

Напомним, что помимо Азербайджана, авиабазы Турции уже имеются в северной части Кипра, в Сирии и Судане, а также в Ираке и Катаре.