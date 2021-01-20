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Учёные из Рокфеллеровского университета нашли причину, которая, как предполагается, вызывает повреждения сосудистой системы при коронавирусе.

Как сообщается, виной этому пептид брадикинин, который находится в крови. Во время воздействия коронавируса этот пептид высвобождается, что провоцирует образование «брадикининового шторма». Это, в свою очередь, может привести к таким последствиям, как воспаления и высокая свёртываемость крови. Кроме того, могут быть вызваны осложнения на сердце, лёгких и мозге.

Для исследования этого предположения был разработан искусственный патоген, который схож с коронавирусом. В настоящее время ведётся изучение воздействия этого патогена на плазму крови. Также отмечается, что сейчас уже есть препараты, которые способны блокировать контактную систему, приводящую к реакциям системы плазмы крови. На основные пути свертывания крови эти препараты влияния не оказывают.

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