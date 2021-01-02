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Мужчина, обратившийся в РКБ Казани с головной болью, устроил в больнице скандал и избил двух врачей. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов, выясняющие причины такого поведения.

Медики рассказывают, что 40-летний пациент приехал в больницу с супругой и детьми. Он направился в приемный покой, откуда практически сразу послышались крики. Мужчина оскорбил врачей, после чего нанес заведующему отделением и врачу-нейрохирургу несколько ударов. Также он разбил монитор компьютера на стойке регистратуры.

Кто-то из медиков успел нажать кнопку вызова Росгвардии, сотрудники которой приехали в РКБ вместе с полицейскими. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако подробные обстоятельства происшествия пока выясняются.

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