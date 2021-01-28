В Казани начнут подготавливать специалистов по разработке технологии производства культивируемого мяса.

Как сообщается, специалистов будут обучать в Казанском федеральном университете. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Университету было выделено 8 миллионов рублей в качестве гранта на эти цели.

Отмечается, что пилотный запуск программы допобразования состоится через полгода. Специалистам нужно будет работать с биореакторами и 3D-биопринтерами, а также заниматься культивированием клеток человека и животных, проводить генетические и молекулярные анализы. В настоящее время уже были подобраны условия культивирования клеток мышц лосося и лошади.

Уточняется, что созданное в лабораторных условиях мясо будет являться экологически чистым продуктом, кроме того, технология позволит регулировать его калорийность. При этом вкусовые качества могут отличаться от настоящего мяса.