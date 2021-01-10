Сотрудники управления МЧС по Калужской области сообщили о массовой дорожной аварии с участием двух фур и легкового автомобиля, в котором находились дети.

Согласно их словам, данное происшествие случилось вчера, 9 января, примерно в четыре часа дня, когда на улице шел сильный снегопад. На 226-м километре дороги М-3 «Украина» водитель автомобиля Toyota попытался обогнать две грузовые машины, однако ему не удалось выполнить маневр вовремя. В результате иномарка оказалась зажата между грузовиками.

Очевидцы произошедшего сообщают в социальных сетях, что в «Тойоте» находились дети, но они, судя по всему, не пострадали, так как сидели в автокреслах. При этом водителей грузовиков госпитализировали в ближайшее медучреждение.