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В заброшенном доме на 2-й Большой Окружной улице в Калининграде обнаружен труп пожилой женщины. Правоохранители утверждают, что никаких признаков применения к умершей насилия не обнаружено. Личность не установлена, но предполагается, что это местная жительница из прилегающих к зданию районов.

Информацию о находке озвучили представители пресс-службы регионального Следственного комитета. Они также рассказали, что возраст погибшей женщины находится в пределах 50-60 лет. Ее личность устанавливается в рамках доследственной проверки.

В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая позволит установить точные причины смерти. Расследованием занимается Следственный отдел по Центральному району Калининграда.

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