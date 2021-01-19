Аккумуляторы перестали быть слабым звеном технологии быстрой зарядки, – заявляет глава израильской компании StoreDot Дорон Майерсдорф. А все потому, что этой организацией были разработаны принципиально новые АКБ, которые восстанавливают заряд буквально за 5 минут.

Аккумуляторы предназначены специально для электрокаров. Майерсдорф отмечает, что эти машины обходятся дорого, но главная их проблема совсем не в этом. Основная сложность заключается в необходимости два часа ждать, пока батарея полностью зарядиться, что увеличивает продолжительность поездки. Однако, по его словам, сейчас эта проблема решена.

В новых аккумуляторах вместо традиционного графита применяются полупроводниковые наночастицы. Именно они вынуждают ионы двигаться гораздо быстрее, благодаря чему ускоряется процесс зарядки АКБ.

По словам разработчика, цена новых аккумуляторов не изменится в сравнении с используемыми сегодня батареями. Однако зарядные станции должны быть оснащены более мощными ЗУ, поэтому процесс перехода на инновационные АКБ займет какое-то время.