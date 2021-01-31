Если бы не Крым, Соединенные Штаты нашли бы любую другую причину, чтобы ввести санкции против России, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он пояснил, что главная цель США – не дать России превратиться в одну из ведущих стран мира.

Парламентарий рассказал, что Россия – не единственная страна, против которой Соединенные Штаты запускают свои санкционные механизмы. Подобным образом они пытаются затормозить развитие государств, которые могут стать столь же могущественными, как и они. Так, взлет китайской экономики не прошел незамеченным в США и теперь Вашингтон вводит санкции и против него.

Шеремет заявил, что единственным виновником того, что Украина из цветущей республики превратилась в нищее государство и полигоном для американских экспериментов, являются как раз Соединенные Штаты. Поэтому они должны ввести санкции против себя самих.

По словам Шеремета, США сейчас делают хорошую мину при плохой игре, так как чувствуют, что их гегемонии приходит конец. А западные партнеры Америки совсем скоро будут искать варианты сотрудничества с КНР и Россией, а не со Штатами.