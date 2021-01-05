Учёный из Гарварда Ави Лоэб заявил, что межзвёздный объект Оумуамуа является мусором инопланетян.

Как сообщается, объект был обнаружен астрономом Робертом Вериком в 2017 году, и с его классификацией возникли сложности. Объект находился в 30 миллионах лет от Земли и его поначалу распознали как комету. Однако уже через неделю после этого его классифицировали как астероид.

На тот момент также предполагалось, что данный объект может быть явлением, имеющем не природное происхождение. Лоэб со своей командой изучил «астероид» в начале 2021 года и пришёл к выводу, что он с высокой вероятностью является искусственно созданным. На это, по его словам, указывает несколько признаков, в том числе и высокая яркость объекта – в 10 раз больше обычных астероидов или планет.