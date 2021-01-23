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В городе Дубна физики ОИЯИ провели эксперименты по синтезу сверхтяжелых ядер московия, воспользовавшись новым ускорителем ДЦ-28.

Отмечается, что за последние два десятилетия российские специалисты смогли синтезировать 5 новых элементов, воспользовавшись циклотроном У-400. Его множество раз модифицировали, однако в конечном итоге было решено заменить данное оборудование новой установкой, оказавшейся в 10 раз производительнее. Ее впервые запустили весной 2019 года, а прошлой осенью стартовали первые опыты по синтезу московия.

В результате исследователи смогли зарегистрировать 27 событий возникновения данного элемента. Его изотопы существовали несколько сотых долей секунды, а потом распались. В будущем планируется провести эксперименты для создания флеровия. Затем ученые попытаются получить 119 и 120 элементы таблицы Менделеева.

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