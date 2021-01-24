В сети появилась видеозапись смертельного ДТП в поселке Ойсхара, что в Чеченской республике. В результате этой аварии на месте погиб водитель одного из столкнувшихся автомобилей.

На записи хорошо видно, как сильно превысивший скорость автомобиль «Форд Фокус» таранит «Газель». Последняя в этот момент как раз разворачивалась на пересечении улиц, поэтому мощный удар пришелся на правую сторону авто. Вполне вероятно, что именно это и спасло водителя, который после аварии был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На записи также видно, что оба автомобиля моментально загорелись после столкновения. Правоохранительные органы в настоящий момент проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.