В Брянске пожилая женщина приютила 15 бродячих собак, чем весьма обеспокоила своих соседей.

Об этом одна из соседок сообщила в паблике соцсети «ВКонтакте». Согласно её словам, 80-летняя пенсионерка у себя дома приютила 15 бродячих псов. Однако женщина, как указывается, не в состоянии кормить всех животных.

В итоге собаки проводят время на улице, и, как сообщается, они кидаются на всех подряд. Также они рвут мусорные пакеты и растаскивают мусор по соседним огородам. Кроме того, они агрессивно ведут себя по отношению и к животным соседей – кидаются на их собак и пытаются отобрать еду.

В завершение соседка пенсионерки обратилась к жителям города с просьбой взять собак хотя бы на передержку.