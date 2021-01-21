В северной части Бирмы палеонтологи обнаружили кусок янтаря с застывшим в нем древнейшим светлячком. Сообщается, что возраст насекомого составляет более ста миллионов лет.

Профессор Чэньян Цай, представляющий Китайскую академию наук, заявил, что эта находка уникальна и обладает большой научной ценностью. По его словам, светлячки имеют слишком хрупкое и мягкое туловище небольшого размера, поэтому их останки исчезают бесследно. Однако обнаруженное палеонтологами насекомое сохранилось отлично благодаря янтарю.

Этот ценный материал давно превратился для геофизиков, ботаников, палеонтологов и археологов в настоящий клад. Все дело в том, что в янтаре сохраняются не только воздушные пузырьки, но и насекомые, перья древних птиц и даже отдельные ткани столь крупных животных, как динозавры. Благодаря этому ученые могут проводить исследования на хорошо сохранившихся останках.