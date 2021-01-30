В одном из заповедников в Астрахани учёные обнаружили вид организма, который ранее для науки был неизвестен.

Речь идёт о виде филактолемных мшанок – колониальных животных организмах. Их размер не более одного миллиметра, питаются мшанки простейшими, мелкими коловратками, а также фитопланктоном. Основной средой обитания мшанок являются пресные водоёмы и моря.

Новый вид был найден на нижней части листьев, которые плавали в Волге. Найденные образцы были тщательно изучены при помощи микроскопов, и в итоге был сделан вывод, что эти организмы заметно отличаются от уже известных. Новому виду мшанок дали название Plumatella astrachanensis.

В настоящее время учёные подготавливают научную статью о новых организмах.