В 2021 году в Коми будет достроена и запущена в эксплуатацию радиолокационная станция «Воронеж». Она станет восьмой такой РЛС, являющейся незаменимой частью комплекса обнаружения ракет вероятного противника. Семь предыдущих было построено в Ленобласти, Красноярском, Алтайском и Краснодарском краях, в Оренбургской, Иркутской и Калининградской областях.

В настоящий момент РЛС «Воронеж» возводится и в Мурманске, однако там до завершения работ еще далеко.

Главное предназначение радиолокационной станции данного типа – это обнаружение баллистических ракет, запущенных по РФ и странам-союзникам. РЛС позволяет своевременно выявить ракетный удар и принять меры по перехвату боеприпасов потенциального противника.

Напомним, что в декабре Минобороны РФ приняло решение установить загоризонтные РЛС в восточной и южной частях страны. Эти комплексы способны распознавать воздушные цели на расстоянии до 1000 километров.