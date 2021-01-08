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Количество проданных подержанных смартфонов в 2020 году достигнет 225 миллионов штук, сообщают аналитики ресурса IDC. В сравнении с предыдущим годом оно вырастет примерно на 9,2 процента. При этом отмечается, что уровень продаж новых аппаратов постепенно снижается.

Эксперты предсказывают, что ситуация не изменится и в будущем. Так, по их словам, к 2024 году количество реализованных б/у девайсов увеличится до 351,6 миллионов единиц.

Менеджер компании IDC, которые возглавляет исследование, уверен, что покупатели подержанных смартфонов экономят неплохие суммы. Особенно это относится к предприятиям, которым необходимо закупать устройства для своих сотрудников.

Еще один фактор, из-за которого уровень продаж б/у аппаратов растет – это распространение по всему миру программы Trade-In. Напомним, что она дает возможность сдать свой старый смартфон и взамен на него получить новый со скидкой.

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