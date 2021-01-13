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За прошлый год российские пользователи потратили на покупки в мобильных приложениях 1,33 миллиарда долларов, говорится в результатах исследования, проведенного App Annie. При этом большая часть этих расходов приходится на софт от Mail.ru Group.

Так, уверенное первое место заняла социальная сеть «ВКонтакте», а второе онлайн-плеер BOOM. Еще одна программа от Mail.ru Group – клиент социальной сети «Одноклассники», – заняла не менее почетную пятую позицию.

Третье и четвертые места – у онлайн-кинотеатра ivi.ru и у сервиса «Яндекс.Музыка».

В России наиболее популярными стали приложения, которые позволяют смотреть видео. Во всяком случае по времени, затраченному на них, РФ занимает уверенную первую позицию в Европе. В сравнении с прошлым годом на 85 процентов увеличилось и время, потраченное на финансовые программы. В этой категории лидирует «Сбербанк Онлайн», а следом за ним пристроились два приложения от банка «Тинькофф».

По времени, затраченному россиянами на игры, на первом месте оказалась Brawl Stars. Победу по объему продаж в игре одержала Hero Wars.

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