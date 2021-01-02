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Объемы добычи нефти в России в декабре 2020 года уменьшились на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2019-го и составили всего 42,46 млн тонн. Всего в минувшем году было добыто 512 млн тонн черного золота, что является минимальным показателем за прошедшее десятилетие.

Одновременно со снижением добычи уменьшился и объем экспорта. Так, его среднесуточный объем в государства дальнего зарубежья составил 4,39 миллиона баррелей, а в общем было экспортировано чуть больше 219 млн баррелей.

Россия также уменьшила объем добываемого газа. Здесь разница между 2020 и  2019 годами не так велика, но все же она есть. В декабре было произведено на 1,6 процента меньше, чем в тот же период 2019 года – 66,28 миллиардов кубометров.

Напомним, что в последнем месяце ушедшего года ОПЕК уменьшила прогноз по добыче нефти в России до 10 баррелей в день. Снижение объемов связано со снижением стоимости углеводородов на мировом рынке – по мнению экспертов для восстановления добычи оптимальной ценой будет 45-50 долларов за баррель.

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