Игра в жанре хоррор The Medium окупилась уже в первый день выхода на рынок, заявили представители компании-разработчика. Сведения о количество копий, которые были проданы в течение релизного дня и другая финансовая информация пока не раскрывается.

Ужастик The Medium был представлен 28 января. К игре сразу получили доступ как пользователи ПК, так и владельцы новых консолей от Microsoft Xbox. При этом все подписчики Xbox Game Pass смогли начать играть уже в первые минуты появления релиза.

Гендиректор польской студии Пётр Бабиено рассказал, что компания вложила в разработку игры 8 миллионов долларов (30 млн злотых). При этом уже первый день релиза принес прибыль около 7-7,5 миллионов долларов.

Накануне выхода хоррора разработчики выпустили трейлер, в котором продемонстрировали завязку сюжета, а также ряд самых интересных моментов, которые геймеры уже видели в предыдущих анонсах.