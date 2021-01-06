В среду утром в возрасте 87 лет скончался экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков. Об этом сообщил председатель краевого парламента Валерий Раенко, который также высказал соболезнования родным и близким людям бывшего руководителя региона.

Раенко рассказал, что Бирюков стал настоящей легендой. Он был патриотом своего края и многое делал для благополучия Камчатки, считал приоритетом своей деятельности улучшение жизни граждан. Бирюков не пасовал перед трудностями, всегда брал на себя ответственность за самые сложные решения.

Владимир Бирюков руководил в Камчатском крае на протяжении 10 лет – с 1991 по 2000 годы. Сообщается, что именно он инициировал в регионе добычу газа, а также много внимания уделял энергетике полуострова. Используя для этой цели как имеющиеся в Камчатском крае источники топлива, так и современные альтернативные решения.