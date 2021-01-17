Группа исследователей выяснила, что ген OAS1, которые современные люди унаследовали от неандертальцев, уменьшает риск смерти от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что данный ген возник в человеческом геноме примерно 60 тысяч лет назад, когда наши предки стали создавать союзы с иными представителями человеческого рода. Речь идет о палеоантропах. Ученые указывают, что OAS1 управляет одноименным белком, участвующим в иммунном ответе на различные инфекции.

Согласно словам специалистов, неандертальский ген нечасто встречается у людей, но он обеспечивает их повышенным уровнем защиты от вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Дело в том, что он производит специфическую изоформу белка, именуемую p46, которая и помогает организму в борьбе с вирусами.