Ульяновский автозавод поздравил своих подписчиков в социальных сетях с Новым годом, а в качестве подарка дополнил пост рендерным изображением автомобиля УАЗ из будущего. Автор рисунка – Андрей Давыдов, – ранее уже выкладывал в сеть оригинальные варианты дизайна автомобиля. На этот раз он придал машине новогодние мотивы, изобразив его с елкой в кузове и в эффектном ярко-красном цветовом решении.

Кроме того, пост сопровождается и изображением автомобиля УАЗ-452Д будущего. Данная модель на первый взгляд кажется точно такой же, как она выглядит в классическом исполнении. Однако достаточно немного присмотреться, чтобы заметить узкие светодиодные фары и несколько необычное расположение радиаторной решетки, имеющей форму трапеции.

Еще с одним рендерным изображением подписчики УАЗ хорошо знакомы. На нем также можно увидеть УАЗ-452, в который внесен ряд изменений в несколько футуристическом стиле.