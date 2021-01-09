Американские специалисты выяснили порядок проявлении симптомов коронавируса.

Как отмечается, в очередности проявления симптомов коронавируса была выявлена определённая и не изменяющаяся закономерность. Установить это удалось после изучения сведений о протекании болезни у 55 тысяч пациентов в Китае.

Оказалось, что во всех случаях болезни первоначально проявляло себя значительное повышение температуры. После этого начинались кашель и боль в мышцах, а затем – тошнота или рвота, диарея. Отмечается, что подобная очерёдность симптомов поможет медикам более точно устанавливать диагноз коронавируса.

Указывается, что это отличает коронавирус от сезонного гриппа. Так, первым признаком COVID-19 является лихорадка, в то время как при заболевании гриппом температура повышается уже после того, как человек начинает кашлять.