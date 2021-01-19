Учёные вернули подвижность мышам, которые были парализованы из-за травмы спинного мозга.

Как сообщается, такие травмы, как перелом позвоночника, способны привести к параличу и онемению ниже точки перелома. Нервные волокна – аксоны, самостоятельно не способны восстановиться, а потому и подобные травмы остаются на всю жизнь.

Теперь же учёные испытали способ, который может восстановить даже такие повреждения. Так, в нейроны головного мозга мышей был введён ген синтеза особого белка, который стимулирует рост аксонов. Со временем у места введения начал вырабатываться регенерирующий белок, который постепенно передавался к другим нейронам.

В итоге, спустя 2-3 недели травмированные мыши восстановили функции задних лапок. Отмечается, что в этом исследовании белок был введён сразу же после травмы. В будущих тестах будет проверяться действие белка, если его ввести спустя несколько недель после травмы.