Облегчение состояния пациента с онкологическим заболеванием врачи крайне редко называют выздоровлением, так как в большинстве случаев за ним следует рецидив. Причем опухоль может находиться в состоянии «полудремы» в течение нескольких лет, совершенно не беспокоя пациента.

Специалисты долго не могли понять, почему так происходит, однако сейчас исследование показало, что раковые клетки действительно впадают в состояние, подобное спячке у животных. Они максимально замедляют процесс деления для того, чтобы во-первых, защититься от химиотерапии и избежать повреждений, а во-вторых, для сохранения энергии.

Ученые, которые проводили исследования, заявили, что этот процесс схож с экспрессией генов эмбрионов мышей, которые входят в состояние, называемое эмбриональной диапаузой. Именно поэтому необходимо при лечении рака воздействовать на механизм аутофагии, чтобы полностью блокировать его работу. Это позволит не дать раковым клеткам «уснуть» и полностью уничтожить их химиотерапевтическими методами.