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Бетон используется в качестве строительного материала еще со времен Древнего Рима. Его преимущества очевидны – высокая прочность при низкой цене, а также долговечность, благодаря которой много древних сооружений дожили до нашей эпохи. Однако есть у этого материала и большой недостаток.

В отличие от камня, при нагреве до высоких температур бетон не плавится, а сразу взрывается. Причем делает это с такой силой, что осколки разлетаются в разные стороны на несколько сотен метров. Именно из-за этого возгорание в непосредственной близости от бетонных сооружений и конструкций представляет серьезную опасность.

Ученые из Франции провели простой эксперимент и подтвердили давно высказываемую гипотезу, что взрывы бетона провоцирует вода, которая используется при его изготовлении. Под действием высокой температуры она испаряется, однако пар оказывается в своеобразном капкане – из-за своей структуры бетон не выпускает его наружу. Вот тут-то и происходит мощный взрыв.

Эксперты заявили, что существует возможность справиться с этой проблемой. Они планируют разработать добавки к бетонной смеси, которые будут обеспечивать безопасность даже в том случае, если источник пламени будет находиться непосредственно на поверхности сооружения.

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