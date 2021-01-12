Человек не сможет сдержать сверхразумный искусственный интеллект, уверены американские ученые. Чтобы подтвердить эту свою теорию, они провели исследование на основе компьютерного моделирования.

Главное условие заключалось в том, что созданный человеком искусственный интеллект будет умнее всех уже существующих машин. В этом случае его разум превысил бы человеческие возможности во много раз. Особенно в том случае, если бы ИИ получил доступ ко всей информации, накопленной с момента возникновения человеческой цивилизации.

Ученые рассказали, что контролировать такой ИИ человек смог бы только в том случае, если бы получил определенные алгоритмы сдерживания. Отключающие важные функции искусственного интеллекта, обеспечивающие его жизнедеятельность. Но это, по мнению экспертов, продлилось бы недолго, потому что ИИ просто отключил бы такие алгоритмы. Кроме того, они при некоторых условиях, и сами могли выйти из строя, поэтому человек не получил бы гарантии контроля над сверхразумным компьютером.