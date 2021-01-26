Рост детенышей тираннозавров достигал 91 сантиметра, сообщили ученые Эдинбургского университета. Такой результат они получили после изучения когтя и челюстей зародышей самого опасного из динозавров, обнаруженных в Канаде и Соединенных Штатах.

Помимо этого, эксперты провели 3D-сканирование останков зародышей, что дало возможность максимально точно установить рост детенышей. Также ученые вычислили размеры яйца, которые по их мнению, составляли около полуметра.

Впрочем, окаменелости яиц хищного динозавра найти еще не удавалось, поэтому их размеры ученые могут назвать только в качестве гипотезы.

По останкам специалисты установили, что птенцы тираннозавра представляли собой уменьшенную копию взрослого хищника. У них была точно такая же челюстная кость, на которой отчетливо выражался подбородок. Практически полностью совпадают и иные внешние признаки.