Ученые, возглавляемые инженером Карлосом Эрмидой, разгадали давнюю загадку огромных геоглифов, выгравированных в пустыне на плато Наска. Они рассказали, что это оросительные каналы, объединенные в единую сложную сеть и сооруженные еще 2 тысячи лет назад.

Геоглифы в перу были обнаружены еще в 40-х годах прошлого столетия. Похожие на огромные фигурные узоры, они простираются на много миль. За 80 лет ученые выдвигали несколько версий по их предназначению.

Одна из самых логичных заключается в том, что древние перуанцы пересекали по своеобразным каналам пустыню, защищаясь от ветра и песчаных бурь. Еще одна версия – это какие-то религиозные ритуалы, в ходе которых нужно было проходить по лабиринтам, на которые так похожи гигантские рисунки.

Кроме того, некоторые исследователи приписывают создание геоглифов инопланетянам, которые приземлялись в те далекие времена в перуанской пустыне. В подтверждение этой гипотезы говорит и исследование Карлосом Эрмидой скелета, обнаруженного в Атакаме. Инженер предположил, что он принадлежит существу с другой планеты.