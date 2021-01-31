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Специалисты немецкого общества Макса Планка уверены, что анализ жестикуляции должен стать частью многочисленных систем распознавания речи. Они заявляют, что жесты дополняют слова и позволяют совсем по другому трактовать их значения.

По словам ученых, жесты оказывают большое влияние на звучание слов. Исследования показали, что люди гораздо лучше воспринимают ударные слоги, если на них ставится своеобразный акцент с помощью соответствующих жестов.

Помимо этого, эксперты выяснили, что чем эмоциональнее человек говорит, тем больше в его речи появляется жестикуляции. Которую почему-то не учитывает ни одна из систем распознавания речи, существующих сегодня.

Ученые намерены исправить эту ошибку, однако они заявляют, что для этого потребуются длительные дополнительные исследования.

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