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Ужасные волки (Canis dirus), вымершие 13 тысяч лет назад, оказались ответвлением от обычных серых хищников, которые до сих пор живут на планете, заявляют ученые, которым удалось расшифровать ДНК древних животных.

Ранее предполагалось, что ужасные волки – это родственный современным хищникам род животных. Однако расшифровка генома, взятого с обнаруженных в разных местах окаменелостей, показала, что это совсем не так.

Выяснилось, что Canis dirus – это отдельная ветвь, которая отсоединилась от иных псовых почти пять миллионов лет назад. Они были значительно крупнее остальных, а также выбирали для охоты более сильную добычу, но в целом, походили на серых волков и их сородичей. Тем более странным является тот факт, что они никогда не скрещивались с другими представителями псовых, хотя жили в тесном соседстве.

Ученые заявляют, что расшифровка генома в очередной раз подтверждает уникальность ужасных волков.

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