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Глобальное потепление спровоцирует существенные потрясения на планете и поставит все человечество на грань выживания, заявляют авторы публикации в издании Frontiers in Conservation Science. Они поясняют, что люди игнорируют всю серьезность ситуации, так как просто не осознают грядущую опасность для себя.

Ученые призывают уже сейчас начинать предпринимать меры, чтобы смягчить удар по человечеству, который могут нанести глобальные изменения климата. В противном случае они грозят многочисленными вооруженными конфликтами из-за уменьшения количества ресурсов, миграцией из тех регионов, которые будут затоплены или превратятся в пустыни, гораздо более частыми эпидемиями смертельных заболеваний.

По словам исследователей, предпринимаемые сегодня меры по сокращению количества авиаперелетов или ограничению использования полимерных материалов уже ни на что не повлияет. Ученые уверены, что необходимо срочно прекратить экономическую гонку и потребительство, а также полностью изменить систему образования.

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