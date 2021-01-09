Немецкие исследователи смогли обнаружить ранее неизвестное науке состояние вещества, которое они позднее именовали «жидким стеклом».

Когда вещество находится в твердом виде, его молекулы, как правило, имеют однорядное построение. В стекле же частицы ведут себя иначе. Материал затвердевает еще до того, как происходит кристаллизация. Данное явление долгое время оставалось неизученным. В рамках недавнего опыта специалисты выяснили, что молекулы в стекле перемещаются свободно, однако при этом не могут вращаться.

Ученые длительное время следили за неравномерными и постоянными превращениями в данном материале, и заметили, что его молекулы активно взаимодействуют между собой, как в жидкости. Эксперты считают, что результаты их работы позволят создать новые жидкокристаллические устройства.