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Группа исследователей из США смогла определить, что человеческий организм может запомнить перенесенные им коронавирусные инфекции.

Специалисты провели анализ того, как иммунная система реагирует на различные коронавирусы. Оказалось, что COVID-19 приводит к ответу антител, появившихся в результате перенесенной до этого схожей болезни. Джон Алтин, один из авторов соответствующей научной работы, отметил, что это указывает на наличие у людей определенного иммунитета к новому заболеванию.

По мнению авторов нового исследования, полученные результаты могут помочь им в разработке дополнительных методов диагностики коронавируса у пациентов. С помощью них можно будет также создать новые медицинские препараты для лечения этой болезни.

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