Пациенты с синдромом Баррета могут заразиться коронавирусом с гораздо большей вероятностью, чем все остальные, уверены ученые Медицинской школы при Вашингтонском университете.

Эксперты рассказали, что с самого начала пандемии считалось, что коронавирус не передается через еду, так как выделяемая организмом кислота его моментально уничтожает. Однако выяснилось, что из-за рефлюксной болезни у людей с синдромом Баррета клетки пищевода становятся больше похожими на клетки кишечника. Все дело в том, что кислота, которая из желудка возвращается в пищевод и провоцирует сильную изжогу, со временем наносит повреждения его слизистой оболочке. Из-за этого они могут заразиться через пищу, содержащую частицы возбудителя Covid-19.

Напомним, что ранее сообщалось о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые могут ухудшить состояние пациента с коронавирусной инфекцией и осложнить ее лечение. К ним медики отнесли язву желудка, частые изжоги и гастриты на фоне повышенной либо пониженной кислотности.