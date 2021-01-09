Исследователи из Великобритании выяснили, что COVID-19 способен перейти в затяжную фазу, и раскрыли ее основные признаки.

Согласно их словам, коронавирус иногда протекает дольше трех месяцев, причем его диагностирование является трудной задачей, так как симптомы могут значительно варьироваться от одного пациента к другому. К примеру, некоторые больные испытывают боли в области груди, чувствуют недомогание и имеют учащенное сердцебиение.

Другие пациенты жалуются на непрекращающийся кашель, головокружение при физической нагрузке и плохой сон. К симптомам затяжной коронавирусной инфекции медики также отнесли боли в суставах и сыпь на коже.