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Австралийские медики рассказали, что курение наносит значительный вред здоровью и способно отнять у человека не менее десяти лет жизни.

Специалисты провели анализ данных свыше 150 тысяч курильщиков, изучив показатель смертности. Это позволило им выяснить, как сильно эта вредная привычка влияет на риск развития смертельных болезней. Оказалось, что каждая выкуренная сигарета в сутки повышает вероятность возникновения онкологии, а также респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний на 30 процентов.

Согласно словам ученых, в сравнении с людьми, которые никогда не курили сигареты, у курильщиков риск возникновения атеросклероза повышается в восемь раз, эмфиземы – в семнадцать раз, а рака легких – в шесть с половиной раз.

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