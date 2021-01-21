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Возраст ископаемой морской звезды, обнаруженной археологами Кембриджского университета в Марокко, составляет почти 500 миллиардов лет. При этом она отлично сохранилась, что позволило ученым разгадать несколько древнейших загадок.

Археологи рассказали, что морская звезда, найденная на территории формации Фезуата, как раз застала тот период на планете, когда природой был дан старт стремительному росту разнообразия живых существ. Ученые назвали свою находку Cantabrigiaster fezouataensis и отметили, что структура ее тела существенно отличается от других ранее обнаруженных морских звезд.

Эксперты сообщили, что морская звезда – это первое современное животное на нашей планете. По их словам, человек никогда бы ни узнал других существ, которые обитали в морских глубинах, если бы имел возможность переместиться на 500 миллионов лет назад.

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