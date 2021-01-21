Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи проводят анализ самых редких молний, которые были запечатлены космонавтами с МКС. К ним относятся спрайты, эльфы и синие струи.

Около двух лет назад на космическую станцию были отправлены оптические объективы, фотометры, а также индикаторы рентгеновского и гамма-излучения. Данное оборудование используется для фиксации электрозарядов, наблюдаемых в рамках штормов в верхних слоях земной атмосферы.

В результате экипаж МКС смог снять синие струи, которые «выстреливают» из облаков. Их длина в среднем составляет полсотни метров. Они также смогли зафиксировать эльфа – это кольцо ультрафиолетового и оптического излучения, возникающее на дне ионосферы и постепенно расширяющееся.

Вам может понравиться

Сибирские кедры и пихты гибнут из-за изменения климата

Исследователи из Красноярска считают, что в Сибири пихты и кедры массово гибнут…

Врачи оценили способность чая сдерживать распространение коронавируса

Японские исследователи определили, что черный чай способен дезактивировать частицы коронавируса в человеческой…

Южноафриканский штамм коронавируса несет опасность повторного заражения

Вирусологи выяснили, что южноафриканский штамм COVID-19 опасен тем, что может вызвать повторное…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – небольшой снег, до -10 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – ясно, до -13 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 21 января – ясно, до -3 °C |