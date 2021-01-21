Исследователи проводят анализ самых редких молний, которые были запечатлены космонавтами с МКС. К ним относятся спрайты, эльфы и синие струи.

Около двух лет назад на космическую станцию были отправлены оптические объективы, фотометры, а также индикаторы рентгеновского и гамма-излучения. Данное оборудование используется для фиксации электрозарядов, наблюдаемых в рамках штормов в верхних слоях земной атмосферы.

В результате экипаж МКС смог снять синие струи, которые «выстреливают» из облаков. Их длина в среднем составляет полсотни метров. Они также смогли зафиксировать эльфа – это кольцо ультрафиолетового и оптического излучения, возникающее на дне ионосферы и постепенно расширяющееся.