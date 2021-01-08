Мельчайшие частицы коронавируса обладают способностью встраиваться в ДНК человека, из-за чего коронавирусная инфекция очень похожа на ВИЧ, заявляют ученые из американского Массачусетского университета. По их словам, именно из-за этого тестирование на Covid-19 иногда показывает положительные результаты уже после того, как человек выздоровел от этого заболевания.

В ходе лабораторного исследования ученые выяснили, что РНК коронавируса способен внедряться в ДНК клеток человеческого организма. При этом ряд ошибок в отрицательной РНК, запускающей процесс размножения, вызывает мутации SARS-CoV-2.

Эксперимент проводился на сконструированных учеными клетках, которые были совмещены с коронавирусом, а затем внедрены в организм человека. Но многие эксперты уверены, что в реальности поведение SARS-CoV-2 и его РНК может существенно отличаться от того, что происходит в лабораторных исследованиях.